La Spengler trema: anche il Team Canada rinuncia

DAVOS - Il Team Canada - squadra storica della Coppa Spengler - ha deciso di rinunciare al consueto torneo natalizio di Davos a causa delle conseguenze legate al Covid-19.

Si attende ancora l'ufficialità, anche se la stampa nord americana (in allegato il Tweet di Michael Farber di TSN) ha già anticipato che la formazione della foglia d'acero - già vincitrice di ben 16 edizioni - non sarà presente alla manifestazione in agenda dal 26 al 31 dicembre.

Team Canada has pulled out of the Spengler Cup. HC Claude Julien is already back home. — Michael Farber (@MichaelFarber3) December 19, 2021

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)