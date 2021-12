Marc Gianola: «Siamo in attesa di scoprire quanto sarà lunga la quarantena»

Le Aquile non scenderanno in pista sia oggi che domani

DAVOS - Spengler per l'Ambrì a rischio! Sì perché diversi membri di squadra e staff tecnico sono risultati positivi al coronavirus, mettendo in serio pericolo la partecipazione biancoblù alla kermesse grigionese (in programma tra il 26 e il 31 dicembre). Le prossime ore saranno decisive per capire se la squadra di Luca Cereda - attualmente in quarantena - potrà o meno prendere parte alla kermesse grigionese.

Una "mazzata" per Marc Gianola, presidente del comitato organizzativo. «Siamo in attesa di scoprire quanto sarà lunga questa quarantena e se qualche giocatore, evidentemente quelli negativi, potrà scendere sul ghiaccio. Una volta che conosceremo l'esito dei tamponi, ne sapremo qualcosa in più e potremo trovare delle soluzioni. Oggi non è semplice esprimersi...».

Un'altra spada di Damocle per il torneo, in un periodo in cui organizzare un evento è diventato complicatissimo: «Siamo preoccupati, ogni notizia sul coronavirus fa tremare il torneo. Ma non molliamo e per il momento restiamo comunque moderatamente positivi. Domani ne sapremo di più...».

Imago