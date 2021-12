«Ticinesi alle Olimpiadi? Fischer ha molte frecce al suo arco...»

VISP - Questa sera la Svizzera affronterà la Lettonia (ore 19.45), in occasione del NaturEnergie Challenge di Visp.

Per la selezione rossocrociata – che domani se la vedrà anche contro la Slovacchia – si tratta dell'ultimo torneo amichevole prima dell'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino (4-20 febbraio). «Ogni ritrovo della Nazionale è molto importante per i giocatori che scenderanno sul ghiaccio», sono state le parole di Marco Baron, ex portiere di NHL, ora opinionista televisivo. «In questi contesti lo staff tecnico ha la possibilità di sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti la lista definitiva dei convocati per un torneo importante. In genere lo zoccolo duro della Nazionale è già definito ed è anche composto da diversi giocatori di NHL, di conseguenza i posti liberi sono pochi. Con tutti gli elementi d'oltre oceano ipoteticamente a disposizione, la Svizzera conterebbe infatti quasi tre linee complete. Coloro che saranno impegnati a Visp dovranno quindi mettersi in mostra per cercare di meritarsi la convocazione. In questi ultimi tornei Fischer ha chiamato tanti giocatori, di modo da avere le idee più chiare e per tutelarsi con qualche variante nel caso in cui ci fosse qualche assenza illustre».

Che arrivino i giocatori di NHL o meno una cosa è sicura: con Berra e Genoni i rossocrociati possono vantare due fenomeni fra i pali. «Sono due ottimi portieri e non sono inferiori a nessuno. Hanno delle caratteristiche diverse ma sono entrambi efficaci: Berra è alto, massiccio e usa molto bene il suo fisico, mentre Genoni è più agile nei movimenti. Stanno disputando l'ennesimo grande campionato della loro carriera e per Fischer non sarà semplice scegliere il titolare. Si alterneranno come negli scorsi anni e l'eventuale finale verrebbe disputata da colui che ha dato più sicurezza fino a quel momento. Terzo portiere? Nyffeler si sta rendendo protagonista di una stagione sopra le righe e se lo meriterebbe, anche se quest'anno non è l'unico».

C'è qualche giocatore di Lugano e Ambrì che vedresti bene ai Giochi? «Il livello si è alzato notevolmente negli ultimi anni e l'head-coach ha molte frecce al suo arco. Non potrà convocare tutti, anche se ovviamente diversi giocatori hanno dimostrato di poterselo meritare. Da Fazzini e Bertaggia passando per Thürkauf e Pestoni, fino ad arrivare a Fora, Alatalo e Loeffel, con i tre difensori che hanno buone possibilità di partecipare alla prestigiosa manifestazione».

Programma:

16 dicembre

19.45 Svizzera-Lettonia

17 dicembre

19.45 Svizzera-Slovacchia