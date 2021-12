Ambrì & Spengler: Rowe è il primo rinforzo

AMBRÌ - Nella giornata odierna - venerdì 10 dicembre - l'Ambrì ha comunicato il prestito di Pezzullo al Rapperswil per gli incontri di questo fine settimana, così come l'arrivo di Andrew Rowe proprio dai Lakers per la Coppa Spengler.

Di seguito la notizia della società sopracenerina:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che il difensore Rocco Pezzullo sarà prestato al Rapperswil per le partite del week-end. Terminata la gara di domenica pomeriggio a Davos, Rocco farà rientro in Ticino e, dopo aver scontato un turno di pausa come da regolamento, sarà di nuovo a disposizione dello staff tecnico biancoblù.

Nello stesso tempo, l’HCAP annuncia che il club sangallese presterà l’attaccante statunitense Andrew Rowe ai biancoblù per la Coppa Spengler. Il centro classe ’88, autore fino ad ora di 13 punti (4 gol e 9 assist) in 28 partite, sarà il primo rinforzo leventinese in vista dell’imminente torneo natalizio".

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)