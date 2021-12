Il Lugano piega il Berna ai rigori

BERNA - Il Lugano ha sconfitto il Berna in trasferta in occasione della sua 29esima uscita stagionale di National League. La compagine ticinese ha infatti superato gli avversari di serata 3-2 dopo i rigori, conquistando due punti preziosi in ottica classifica.

Il bianconero Riva aveva portato in vantaggio gli ospiti al 30', dopodiché - a cavallo fra il 36'42 e il 49'28 - gli Orsi hanno ribaltato le sorti dell'incontro con Henauer e Andersson. Quando poi sembrava che il match dovesse finire 2-1 in favore dei padroni di casa, Fazzini ha acciuffato il pari a meno di un minuto dal termine, spedendo di fatto le due squadre dopo il 60'. All'overtime il punteggio non è più cambiato, così i ragazzi di McSorley sono riusciti ad avere la meglio ai rigori.

Chiesa e compagni - noni nella graduatoria - hanno così accorciato le distanze proprio sulla formazione della Capitale in classifica, la quale mantiene soltanto una lunghezza di vantaggio (39).

Seguono aggiornamenti...

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)