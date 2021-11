Da 4-0 a 4-6: Ambrì ribaltato dallo Zugo

AMBRÌ - Si chiude un altro weekend a bocca asciutta per l’Ambrì, che, dopo aver perso nella serata di ieri, è uscito sconfitto anche dall’odierno derby del Gottardo, terminato sul risultato di 4-6 in favore dello Zugo.

A seguito dell’insuccesso patito a Bienne, Luca Cereda ha deciso di mettere mano allo schieramento. Kozun ha perso il suo posto in formazione – finito in sovrannumero – mentre è tornato a vedersi D’Agostini, al centro della prima linea e accanto alla coppia Grassi-McMillan. A difendere i pali inoltre non c’era Ciaccio, ma Benjamin Conz.

Con questi cambi il coach biancoblù sperava di dare una scossa ai suoi, ma nemmeno il più auspicabile degli scenari da lui immaginati poteva corrispondere a quanto è realmente accaduto nella prima frazione alla Gottardo Arena. Diametralmente all’opposto rispetto all’approccio adottato ieri, questa sera la formazione leventinese è scesa in pista con dinamismo e intensità da vendere, mostrandosi capace di dominare i campioni in carica.

Davanti ad un pubblico in estasi, i biancoblù hanno messo a segno ben quattro reti nei primi 8 minuti di gioco, rendendosi protagonisti di un inizio da urlo. Due centri sono arrivati nel solo primo giro d’orologio: ad aprire le danze ci ha pensato Bianchi (00’29”), sorprendendo Hollenstein da posizione angolata, e 15 secondi più tardi Kneubuehler ha raddoppiato il vantaggio (00’44”). A 6’13” Zwerger è sgusciato tra le casacche della difesa dei Tori e ha battuto a rete, prima che una conclusione all’angolino di Heim (08’00”) portasse il parziale sul 4-0. In questa totale apoteosi biancoblù, lo Zugo ha saputo uscire solo a folate. Malgrado queste siano state poco numerose, ognuna di esse si è rivelata maledettamente pericolosa. Tra un palo colpito e un miracolo di Conz, la squadra ospite ha dunque saputo trovare la via del gol nei primi venti minuti, grazie ad un tap-in di Bachofner (15’12”).

Il registro è cambiato nella seconda frazione. Come prevedibile, i Tori non ci stavano ad essere domati ponendo così poca resistenza. E dunque, dalle folate mostrate in precedenza, lo Zugo è passato a stabilirsi prepotentemente nel terzo di pista leventinese. Kovar (20’14”) e Leuenberger (22’36”) hanno così accorciato ulteriormente le distanze, portando la propria compagine ad una sola rete dal pari. L’Ambrì non ha smesso definitivamente di giocare, avendo comunque le proprie chance di segnare – tra cui 30 secondi in 5v3 non sfruttati – ma la truppa di Cereda è stata incapace di esibire il cinismo sfoggiato nei primi minuti.

Neanche nell’ultimo periodo Grassi e compagni hanno riacquisito il vigore d’inizio gara, cedendo definitivamente alla voglia di rivalsa zughese. Senza dover far fronte a pericolose minacce create dai padroni di casa, i Tori hanno potuto infatti completare la loro pirotecnica rimonta. Zehnder (45’56”) e Herzog (47’11”) hanno portato rispettivamente al pareggio e al vantaggio dello Zugo, mentre Müller ha chiuso i giochi a due minuti dalla sirena (58’00”). Nonostante l’inizio monstre, l’Ambrì è così colato a picco, uscendo senza punti dal match.

Martedì alla Bossard Arena andrà in scena la rivincita del derby del Gottardo.

AMBRÌ - ZUGO 4-6 (4-1; 0-2; 0-3)

Reti: 00’29” Bianchi (Dotti I.) 1-0; 00’44” Kneubuehler (Fohrler) 2-0; 6’13” Zwerger (Regin) 3-0; 08’00” Heim (Fohrler) 4-0; 15’12” Bachofner (Schlumpf) 4-1; 20’14” Kovar (Suri) 4-2; 22’36” Leuenberger (Klingberg) 4-3; 45’56” Zehnder 4-4; 47’11” Herzog 4-5;

AMBRÌ: Conz (Ciaccio); Dotti I., Hietanen, Dotti Z., Fohrler, Fischer, Hächler; Pezzullo; McMillan, D’Agostini, Grassi; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Regin, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi; Incir.

Penalità: Ambrì 6x2’; Zugo 7x2’.

Note: Gottardo Arena, 6’212 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Vikman, Obwegeser, Wolf.

Ti-press (Samuel Golay)