Ajoie maltrattato dal Bienne. Il Rappi sbanca la Ilfis

BIENNE - Sfida senza storia alla Tissot Arena, dove il neopromosso Ajoie è stato travolto con un sonoro 8-1 dal Bienne di Antti Törmänen.

Avanti 3-1 a fine primo tempo grazie a Künzle, Grossmann e Haas, i Seelanders hanno dilagato nel secondo periodo, dove sono andati a segno Hügli, Froidevaux e Cunti. Nel terzo tempo, con la sfida già ampiamente indirizzata, sono poi arrivati anche il 7-1 di Höfer e il definitivo 8-1 di Künzle, autore del suo secondo gol di serata. Per i giurassiani, ultimi in classifica, in gol il solo Asselin per il momentaneo 1-1 al 9'.

Decisamente più combattuta la gara di Langnau, dove i Tigrotti si sono dovuti arrendere alle verve del Rapperswil, bella rivelazione della stagione. I sangallesi, quinti con 48 punti - pari merito col Bienne, addirittura a -3 dal primo posto - si sono imposti 4-1.

Dopo i gol di Lammer (0-1 al 2') e Olofsson (1-1 al 15'), nel secondo periodo il Rappi ha trovato il vantaggio decisivo con Dunner (29'). Nel terzo tempo Forrer e ancora Dunner (porta vuota) hanno definito lo score.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)