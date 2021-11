Due nuovi infortuni a Lugano

LUGANO - Il Lugano ha fornito il bollettino medico in merito alla situazione infortuni della squadra. Daniel Carr è prossimo al rientro, mentre Yannick Herren e Calvin Thürkauf si sono infortunati nel weekend. La situazione di quest'ultimo non è grave, tanto che il giocatore potrebbe anche farcela in vista della gara di venerdì contro il Friborgo.

Ecco quanto comunicato dalla società:

"L’Hockey Club Lugano comunica che Daniel Carr ha ricevuto ieri luce verde dallo Swiss Concussion Center di Zurigo per riprendere gli allenamenti al 100% con la prima squadra bianconera.

Nello stesso tempo l’attaccante Yannick Herren ha purtroppo subìto, intercettando un tiro nel corso della partita di sabato scorso a Losanna, la frattura dell’ulna, un osso dell’avambraccio. Sono in corso ulteriori approfondimenti specialistici per decidere l’iter terapeutico per ottimizzare i tempi di recupero.

In occasione del derby con l’Ambrì Calvin Thürkauf si è infine procurato una profonda ferita all’avambraccio destro con la lama di un pattino di un avversario. La sua situazione viene monitorata giorno per giorno in vista dell’impegno di venerdì prossimo contro il Friborgo".

TiPress