Il Lugano affonda (anche) a Zugo

ZUGO - Niente da fare per il Lugano, in occasione della sua 22esima partita di National League. La compagine bianconera è stata sconfitta fuori casa dallo Zugo con il netto punteggio di 6-1, incassando di conseguenza la quinta battuta d'arresto negli ultimi sei incontri disputati.

Per la cronaca i padroni di casa si sono imposti in virtù delle doppiette di Lander (30' e 34') e Bachofner (10' e 53'), così come delle segnature di Martschini (1') e Suri (47'). Inutile ai fini del risultato il sigillo di Thürkauf (34').

Gli uomini di McSorley occupano la nona posizione in classifica con 26 punti, tre lunghezze in meno dell'Ambrì (29) che ha anche disputato una gara in meno.

Seguono aggiornamenti...

ZUGO - LUGANO 6-1 (2-0; 2-1; 2-0)

Reti: 1' Martschini (Suri) 1-0; 10' Bachofner (Djoos/5c4) 2-0; 30' Lander (Klingberg, Bachofner) 4-0; 34' Thürkauf (Chiesa/4c5) 4-1; 34' Lander (Djoos/5c4) 5-1; 52' Bachofner (Lander, Kreis/5c4) 6-1.

keystone-sda.ch / STR (PHILIPP SCHMIDLI)