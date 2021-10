Serata storica per Gregory Hofmann: primo gol in NHL (più un assist)

COLUMBUS - È stata senza ombra di dubbio una serata indimenticabile - quella di ieri - per Gregory Hofmann. L'ex attaccante di Ambrì, Davos, Lugano e Zugo è infatti andato a segno per la prima volta in NHL, nel match che ha visto i suoi Columbus Blue Jackets prevalere in casa contro i Dallas Stars (4-1).

L'elvetico - promosso in seconda linea - ha iniziato la sua partita servendo l'assist a Oliver Bjorkstrand (6'), dopodiché ha realizzato il momentaneo 2-0 all'31'. Per la cronaca le altre reti sono state siglate da Werenski (46') e Texier (59') per i locali, mentre da Seguin (58') per gli ospiti.

Hofmann ha finora totalizzato 3 punti (1 gol) in sei incontri disputati.

keystone-sda.ch (Jay LaPrete)