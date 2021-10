Il Lugano si spegne presto, punti allo Zugo

LUGANO - Un black-out patito nel periodo centrale ha condannato il Lugano a una sconfitta contro lo Zugo (2-6). Dopo essere passati in vantaggio, Fazzini e compagni non hanno saputo contrastare la reazione dei Tori, i quali nel finale hanno dilagato.

Per l’occasione Chris McSorley ha scelto di mandare in pista i medesimi interpreti che venerdì hanno strappato un punto in extremis all’Ilfishalle di Langnau. La compagine sottocenerina pareva aver sin da subito aver indirizzato l’incontro sui binari giusti. A 3’18” Mirco Müller ha infatti capitalizzato al meglio il primo reale affondo, sfruttando un rapido contropiede in situazione di boxplay e portando così avanti i suoi. Per rimettere il parziale in parità, i Tori hanno avuto bisogno di una prodezza di Martschini, dal cui bastone è scoccata una bordata imparabile (12’49”). Ai padroni di casa però non è servito troppo tempo prima di tornare in vantaggio: due giri d’orologio più tardi, Calvin Thürkauf – uno degli ex di serata – è stato infatti il più lesto ad avventarsi su un disco vagante davanti allo slot zughese e ha trafitto Hollenstein (15’07”).

Per la banda di Chris McSorley, le rogne sono arrivate nel periodo centrale. Parsi particolarmente in affanno, i bianconeri hanno man mano ceduto sotto gli attacchi degli ospiti. La compagine campione in carica ha saputo servirsi nel migliore dei modi degli spazi trovati durante le situazioni speciali, mettendo a segno tre reti nel giro di dieci minuti. Marco Müller ha siglato il 2-2 in powerplay (30’01”), mentre gli altri due centri – firmati Simion (34’14”) e nuovamente Marco Müller (39’36”) – sono arrivati in situazione di 4c4. Quando il parziale era ancora a loro favorevole, i bianconeri avevano avuto la ghiotta chance per segnare il punto del 3-1, fallita però da Herburger.

Nell’ultimo periodo la formazione sottocenerina ha caparbiamente cercato una complicatissima contro-rimonta, colpendo anche due ferri con Vedova e Thürkauf. Tuttavia il complesso di Dan Tangnes ha saputo mantenere alta l’attenzione in fase difensiva, limitando così i potenziali pericoli. Prima della sirena, c’è stato il tempo per vedere la tripletta di Marco Müller (55’04”) e il centro di Allenspach (58’33”). L’incontro si è dunque chiuso sul 2-6.

Il Lugano rimane quindi bloccato a 23 punti in classifica (momentaneamente al nono posto). Arcobello e soci tenteranno di invertire la rotta e tornare alla vittoria il prossimo martedì, quando ospiteranno il fanalino di coda Ajoie alla Cornèr Arena.

LUGANO-ZUGO 2-6 (2-1, 0-3, 0-2)

Reti: 3’18” Mirco Müller (Bertaggia, Nodari) 1-0; 12’49” Martschini (Kreis) 1-1; 15’07” Thürkauf (Wolf) 2-1; 30’01” Marco Müller (Hansson) 2-2; 34’14” Simion (Marco Müller) 2-3; 39’36” Müller (Hansson) 2-4; 55’04” Marco Müller (Martschini) 2-5; 58’33” Allenspach 2-6.

LUGANO: Fadani; Wolf, Alatalo; Mirco Müller, Nodari; Chiesa, Näser; Traber, Villa. Boedker, Arcobello, Hudacek; Josephs, Thürkauf, Fazzini; Morini, Herburger, Bertaggia; Stoffel, Walker, Vedova.

Penalità: 7x2' Lugano; 3x2' Zugo.

Note: Cornèr Arena, 5’213 spettatori. Arbitri: Lemelin, Urban, Altmann, Progin.

Ti-press (Alessandro Crinari)