«Con i nostri due giovani portieri abbiamo una strategia più a lungo termine»

LUGANO - Ritrovatosi a dover fare i conti con il lungo infortunio di Niklas Schlegel, costretto ai box per almeno sei settimane, il Lugano ha deciso di intervenire sul mercato mettendo sotto contratto l'esperto canadese Leland Irving, draftato nel 2006 da Calgary in 26esima posizione assoluta.

Il portiere 33enne, che con i bianconeri di Chris McSorley ha firmato sino a fine stagione, affiancherà i giovani Fatton e Fadani, dando anche determinate garanzie in attesa del recupero di Schlegel.

«L’infortunio muscolare di Schlegel è serio, lo terrà lontano dal ghiaccio per almeno sei settimane e il suo recupero completo andrà per le lunghe - ha spiegato il dg Hnat Domenichelli - Per questo motivo abbiamo bisogno di una soluzione che copra la posizione delicata del portiere per l’intera stagione anche in caso di eventuali ulteriori infortuni. Con i nostri due giovani abbiamo una strategia più a lungo termine e non vogliamo stravolgere questa pianificazione che per questa stagione prevede tanto lavoro con i nostri preparatori, un impiego regolare con i Ticino Rockets e alcune partite in National League».

TiPress/archivio