Il Lugano nella tana dei Leoni con (soli) due stranieri

LUGANO/AMBRÌ - Nella serata odierna il Lugano disputerà la sua settima partita stagionale di National League.

I bianconeri – reduci da due vittorie consecutive, contro Ginevra (5-3) e Zugo (3-2) – saranno di scena a Zurigo, mentre domani ospiteranno il Berna. Per l'occasione Chris McSorley – già alle prese con l’assenza di Daniel Carr, out per una commozione cerebrale – non potrà nemmeno fare affidamento su Troy Josephs. L'attaccante canadese ha infatti riportato la frattura del malleolo laterale della caviglia destra, nel corso del match con lo Zugo di martedì e dovrà restare ai box per circa un mese e mezzo.

Nello stesso tempo l'Ambrì scenderà in pista unicamente nel pomeriggio di domenica. La formazione biancoblù si recherà nella tana del Davos, alla Vaillant Arena, dove cercherà di invertire il trend negativo, che dura ormai da tre gare. Ricordiamo che Fora e compagni sono caduti nell'ordine contro Zugo (1-4), Ajoie (0-4) e Rapperswil (0-3).