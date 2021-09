Quarta sconfitta di fila per gli Orsi

GINEVRA - È decisamente un inizio di stagione da incubo per il Berna che, questa sera a Ginevra, ha subito la sua quarta sconfitta in altrettante gare. Gli Orsi - in rete con Conacher - sono caduti 3-1 sul ghiaccio del Ginevra: i romandi sono andati a segno con Moy, Jacquemet e Antonietti.

Clamorosa la rimonta imbastita dal Bienne: sotto 0-3 contro il Friborgo al secondo riposo (doppietta di DiDomenico e gol di Mottet), i Seelanders sono riusciti a portare la contesa all'overtime grazie alla rete di Hofer e alla doppietta di Sallinen. L'ex attaccante dell'Ambrì ha infine trovato la zampata vincente nei prolungamenti, consegnando alla sua squadra la quarta vittoria in quattro gare.

Alla Bossard Arena Stalder, Suri e Simion hanno permesso allo Zugo di sconfiggere 3-1 il Losanna, al quale non è bastata la rete di Kenins. In classifica i Tori occupano la prima posizione (in compagnia del Bienne) a quota 11 punti. Dietro c'è l'Ambrì a otto.

L'ultima gara di serata, quella tra Rapperswil e Zurigo, è stata interrotta dopo due tempi a causa di un problema all'illuminazione della pista sangallese. I Lions si trovavano in avanti 2-1.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)