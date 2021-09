L'Ambrì è pronto all'esordio nella sua nuova casa

AMBRÌ - Ormai ci siamo, il countdown sta per finire e, per dirla con le parole del presidente Lombardi, "l'impossibile è ormai divenuto realtà". Uscito con due punti e il pieno di fiducia dal primo ballo all'Hallenstadion, l'Ambrì di Cereda non poteva arrivare in modo migliore alla data "X", quella cerchiata in rosso da mesi sul calendario, insomma quella dello storico esordio nella nuova pista.

Con Lugano, Losanna e Ajoie a "riposo" sono cinque le partite in programma nel calendario di National League, ma - ci scuseranno oltre Gottardo - questa sera i riflettori saranno tutti puntati su quel che accadrà in Leventina.

Prima del match ci sarà il corteo dei tifosi dalla vecchia alla nuova Valascia, dopodiché - contro i lanciatissimi Dragoni di Dubé - inizierà ufficialmente la nuova era biancoblù (19.45).

Tifosi in festa e un'atmosfera da brividi accompagneranno il battesimo della nuova area: non resta che pazientare ancora qualche ora prima di godersi lo spettacolo.

Ti-press (Samuel Golay)