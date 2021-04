«Nuova Valascia? La storia continua con lo stesso cuore e lo stesso spirito»

AMBRI - Nella giornata odierna - sabato 24 aprile - ha avuto luogo la conferenza stampa della nuova Valascia. A questo proposito il presidente dell'Ambrì Filippo Lombardi e il suo vice Massimo Frigerio hanno presentato il nuovo stadio multifunzionale in diretta streaming, seguita da più di 2'500 appassionati.

I lavori non sono ancora conclusi, ma sono già a buon punto e termineranno - nonostante la pandemia abbia rallentato il cantiere - presumibilmente entro i tempi stabiliti e senza nemmeno sforare i preventivi dei costi. «La storia continua», ha esordito proprio il numero uno biancoblù, dopo aver mostrato un video in cui è stata omaggiata la vecchia Valascia. «Le immagini appena viste ci hanno sicuramente fatto ricordare lo spirito, le emozioni e le passioni vissute nella nostra gloriosa mitica Valascia. La storia continua con lo stesso cuore, la stessa passione, le stesse emozioni e lo stesso spirito in una nuova struttura che era necessaria. Sarebbe stato impensabile non costruire la nuova pista, perché cio avrebbe significato la fine della storia».

La nuova Valascia potrebbe chiamarsi Gottardo Arena e avrà una capienza di 6'775 spettatori totali... «Questo numero non è stato scelto a caso, poiché è il codice di avviamento postale di Ambrì. La visibilità è ottima da tutti i punti della pista, il progetto è stato studiato molto bene. La struttura ospiterà anche l'agenzia postale e uno shop, di modo che lo stadio possa vivere in permanenza. I posti in piedi saranno 3'000, di cui circa 300 nel settore ospiti e ci saranno complessivamente 4 ristoranti - fra questi l'Osteria Valascia aperta tutti i giorni - 8 buvette, 11 VIP lounge e 23 posti dine & view, per un totale di oltre 500 postazioni per mangiare. In curva sud sarà invece costruito uno chalet-ristoro con il legno della vecchia Valascia. Vogliamo che diventi una struttura importante, un faro per il rilancio economico e turistico della regione Leventina e questo è stato lo scopo fin dall'inizio. Non solo daremo una nuova casa a una gloriosa squadra sportiva, ma anche un nuovo slancio a una regione che ne ha sicuramente bisogno. La vendita delle tessere? Inizierà a fine maggio...».