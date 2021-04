Lugano sconfitto dopo 96'55'': il Rappi vola in semifinale

di Antonio Fontana

LUGANO - Si è chiusa in maniera rocambolesca la stagione del Lugano, sconfitto per 3-4 dal Rapperswil in gara-5. La formazione sottocenerina era stata in grado di recuperare un doppio svantaggio negli ultimi tre minuti del terzo periodo, ma ha poi ceduto al secondo overtime, venendo così eliminato dai playoff.

Nel tentativo di trovare una svolta, questa sera Serge Pelletier ha mescolato pressoché tutte le linee dello schieramento bianconero, inserendo in aggiunta Josephs e Antonietti al posto di Boedker e Nodari. Il cambio di rotta sperato non si è però visto nell’approccio alla gara, in quanto la compagine ticinese non ha saputo prendere subito il sopravvento sugli avversari. Al contrario, ad avvicinarsi maggiormente al vantaggio all’alba del match è stato il Rappi, che ha colpito un palo con Egli.

I bianconeri hanno provato ad assumere il controllo della gara sia nella prima che – con più convinzione – nella seconda frazione, ma, malgrado gli svariati tentativi, Arcobello e soci non sono riusciti a farsi spazio tra le casacche sangallesi.

Dopo due terzi di gara poco spumeggianti, le emozioni si sono sprigionate tutte nel terzo periodo. In apertura, il punto di Loeffel (44’35”) ha risposto alla rete di Wick che aveva inizialmente portato in avanti il Rappi (41’41”). Poi una rapida doppietta di Moses (47’33”; 51’37”) pareva aver mandato definitivamente al tappeto il Lugano, portando la squadra ospite a condurre per 1-3 nel parziale a pochi minuti dalla fine. Tuttavia i bianconeri hanno tirato fuori il coniglio dal cilindro, recuperando lo svantaggio negli ultimi tre giri d’orologio in maniera del tutto inaspettata. Ad accorciare le distanze è stato il gol di Lajunen (47’21”), mentre a riacciuffare il pari – ad appena 11 secondi dalla fine – ci ha pensato Fazzini con una fucilata che non ha lasciato scampo a Nyffeler.

Per mettere fine al confronto si sono resi necessari due overtime, chiusi dal match winning gol di Wetter, che non ha esitato ad approfittare del pertugio concessogli dalla retroguardia bianconera per infilare il definitivo 3-4 (96’55”).

La serie tra Lugano e Rapperswil si è dunque conclusa sull1-4, permettendo ai sangallesi di accedere alle semifinali e mandando, prima del previsto, in vacanza la truppa di Pelletier.

LUGANO – RAPPERSWIL 3-4 ds (0-0; 0-0; 3-3; 0-0; 0-1)

Reti: 41’41” Wick (Moses) 0-1; 44’35” Loeffel (Arcobello) 1-1; 47’33” Moses (Wick) 1-2; 51’27” Moses 1-3; 57’21” Lajunen 2-3; 59’49” Fazzini (Arcobello) 3-3; 96’55” Wetter (Ness, Forrer) 3-4.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Loeffel; Riva, Heed; Wolf, Chiesa; Herburger, Antonietti; Josephs, Arcobello, Fazzini; Bertaggia, Morini, Bürgler; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Sannitz, Zangger.

Penalità: Lugano 6x2’; Rapperswil 2x2’.

Note: Cornèr Arena, 50 spettatori. Arbitri: Lemelin, Mollard, Kehrli, Duarte.

Ti-press (Alessandro Crinari)