Annullati i Mondiali femminili: «Un colpo molto duro»

HALIFAX E TRURO - A causa della situazione legata al Covid-19 nella provincia della Nuova Scozia, i campionati del mondo femminili - inizialmente previsti il 6 maggio ad Halifax e Truro - sono stati annullati. La rassegna iridata era già stata cancellata nel 2020 nelle medesime sedi.

Per l'occasione la nazionale svizzera di Colin Müller si stava preparando intensamente dall'inizio del mese di aprile. «Averlo saputo all'ultimo minuto è stato un colpo molto duro per tutte le giocatrici, lo staff e la Federazione», ha dichiarato il direttore delle squadre nazionali Lars Weibel. «Ognuna delle nostre ragazze ha investito tantissimo tempo sia per l'hockey in generale sia per l'impegno preso con la nazionale e ha dovuto fare molti sacrifici per consacrarsi in questo sport. Sono profondamente dispiaciuto che siano state nuovamente private ​​dell'opportunità di mettersi alla prova ai Mondiali e che il loro immenso impegno non verrà premiato».