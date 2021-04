Tori infilzati dai cattivissimi Orsi

BERNA - La semifinale, lo Zugo dovrà sudarsela. Questo ha fatto capire il Berna che, senza mostrare timore reverenziale, in gara-2 del primo turno dei playoff ha sculacciato 6-2 la dominatrice di regular season. Alla PostFinance Arena i Tori hanno girato a vuoto, rispondendo con Simion (11’) al primo vantaggio di Conacher (8’), ma poi non riuscendo a reagire ai colpi piazzati da Olofsson (16’), Untersander (19’), Heim (27’) e ancora Untersander (44’). Spinto a lungo, il Berna ha rallentato solo in dirittura d’arrivo, ma senza mollare. Al punto di Hofmann (52’) ha infatti risposto Andersson, che al 58’ ha definitivamente messo in ghiaccio il risultato.

Un successo netto lo ha colto pure lo Zurigo, che ha regolato 5-0 il Losanna rimettendo la serie in equilibrio. Più efficaci sotto porta, i Lions hanno sfruttato al meglio le occasioni avute, chiudendo i conti grazie alla doppietta di Andrighetto e ai sigilli di Marti, Berni e Sigrist.

Vittoria casalinga e quarto di finale in parità pure tra Ginevra e Friborgo. Con Smirnovs, Tömmernes e Vermin le Aquile hanno respinto 3-1 i Dragoni (rete di Mottet), azzerandone le speranze di fuga.

