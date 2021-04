Lo Zugo vince la prima battaglia

ZUGO - Buona la prima per lo Zugo di Dan Tangnes, che alla Bossard Arena ha piegato la resistenza del Berna in gara-1 dei quarti di finale. 4-2 il risultato in favori dei Tori, che non hanno comunque avuto vita facile contro i rivitalizzati Orsi, giustizieri del Davos nei pre-playoff.

Chiuso il primo tempo avanti 2-1 grazie alla doppietta dello scatenato Simion - per il Berna in gol Jan Neuenschwander per il momentaneo 1-1 -, i padroni di casa hanno allungato al 26' grazie a Klingberg (3-1). Ridotto il gap con Colin Gerber (36'), il Berna ci ha provato, ma nel terzo tempo non è riuscito a pareggiare i conti. A trovare la via del gol è stato ancora Klingberg, che con una splendida conclusione ha fulminato Karhunen al 50'. Giovedì, nella Capitale, sarà un'altra battaglia.

Gara-1 ha sorriso anche al Friborgo, che a domicilio ha superato 2-1 il Ginevra. Decisive le reti di Herren (19') e Sutter (35'), cui ha risposto solo Montandon (2-1 al 59').

Alla Vaudoise Arena l'ha spuntata il Losanna, che ha avuto bisogno dell'overtime per piegare i Lions. Il decisivo 3-2 lo ha segnato Malgin al 67'.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)