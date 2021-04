Playoff: i tifosi del Lugano alla Cornèr Arena (via social)

LUGANO - Sebbene non in presenza, i tifosi del Lugano potranno dare il loro sostegno alla squadra di Serge Pelletier in vista delle gare casalinghe dei playoff.

Ecco i dettagli in un comunicato emesso dal club bianconero:

"Sarà un sostegno diverso, più “social” e tecnologico, quello che i tifosi dell’Hockey Club Lugano potranno dare ai propri beniamini sul ghiaccio della Cornèr Arena in epoca di playoff durante la pandemia.

Per assicurare maggiore partecipazione emotiva sia a chi sta a casa sia a chi è protagonista sul ghiaccio, la società bianconera ha installato in questi giorni uno schermo gigante lungo la Tribuna Ovest della Cornèr Arena.

Durante la partita saranno così proiettati a rotazione sullo schermo gigante i post più originali che i tifosi possono pubblicare sin da subito con l’hashtag #forzaluganoforza tramite Instagram, Facebook e Twitter.

Per non ostacolare la produzione televisiva i post non potranno contenere né video, né stories, né contenuti audio.

I tifosi che volessero acquistare gadget bianconeri da sfoggiare nei post che invieranno all’hashtag #forzaluganoforza tramite i social media lo potranno fare, presentandosi allo Shop’41 nella giornata di martedì 13 aprile 2021 tra le ore 13.30 e le ore 19.00".