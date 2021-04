Lugano: medaglia di bronzo per gli U20 Elit

LUGANO - Nella giornata odierna - domenica 4 aprile - il Lugano ha inviato un comunicato riguardante la stagione degli U20 Elit.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Lugano si congratula con i giocatori e lo staff della squadra U20 Elit che, ieri sera alla Cornèr Arena, hanno superato in goleada il Friborgo con il punteggio di 7-1 nella finale secca per la conquista della medaglia di bronzo del campionato di categoria.

I ragazzi allenati da Luca Gianinazzi e Sacha Tosques, fermati nella scorsa stagione dalla pandemia alle soglie della finale dei playoff, hanno flirtato anche in questo difficile anno sino all’ultima partita con la possibilità di giocare la finalissima per il titolo best of three.

Un leggero calo nelle ultime gare del Masterround ha tolto loro questa occasione, complice anche il dimezzamento dei punti dopo la Regular Season che li aveva visti chiudere al secondo posto.

Per l’HCL una nuova dimostrazione della bontà del lavoro in profondità svolto a livello di Sezione Giovanile, confermato anche dalle costanti convocazioni dei giocatori bianconeri nelle diverse selezioni rossocrociate (Foto Ti-Press, D. Agosta)".

Ti-press (Davide Agosta)