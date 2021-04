La penultima partita nella vecchia Valascia sorride all'Ambrì

AMBRì - La penultima partita della storia nella... storica Valascia ha sorriso all'Ambrì. Contro il Davos di Christian Wohlwend i soprcenerini si sono imposti per 2-1.

Una gara - quella giocata questa sera in Leventina - praticamente ininfluente per le due squadre, che già prima del confronto odierno erano a conoscenza del loro destino: fine della stagione per i leventinesi (ovviamente dopo la gara di lunedì contro il Friborgo) e pre-playoff per i gialloblù. Motivo per cui ticinesi e grigionesi si sono affrontati senza troppi assilli.

Spoglio di emozioni, il primo tempo non ha offerto granché. Davvero poche le occasioni sia su un fronte che sull'altro. La musica non è cambiata nel periodo centrale, le due contendenti non hanno alzato i giri dei rispettivi motori. Al 35', ecco però la fiammata ticinese: un assist di Flynn da dietro la gabbia è stato trasformato in oro da Zwerger.

Al 47'11'' è poi caduto il pareggio ospite con l'Ambrì in situazione di powerplay. Involatosi tutto solo contro Ciaccio, Herzog ha infilato l'1-1. La medesima situazione - ma questa volta a parti invertite (era espulso Mazzolini) - ha consegnato il definitivo 2-1 alla squadra di Cereda, grazie a Müller (57'09'').

Archiviata la fatica odierna, all'Ambrì mancano soli 60' prima di chiudere la stagione 2020/21. Soli 60' che saranno giocati nella mitica Valascia, impianto che da martedì sarà in pensione...

AMBRÌ - DAVOS 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)

Reti: 35' Zwerger (Flynn) 1-0; 47'11'' Herzog (Egli, 4c5) 1-1; 57'09'' Müller (Kostner, Ngoy) 2-1.

Ambrì: Ciaccio; Dotti, Fora; Fischer, Hächler; Dotti, Ngoy, Pezzullo; Perlini, Flynn, Zwerger; Nättinen, Novotny, Müller; Mazzolini, Kostner, Grassi; Kneubuheler, Dal Pian, Incir; Goi.

Penalità: 5x2' Ambrì; 4x2' Davos + 1x10' (Ritzmann).

Note: Valascia, 0 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Stolc; Fuchs, Gnemmi.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)