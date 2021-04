Bienne e Berna ripartono

BIENNE - Costretti a fare i conti con positivi e quarantene, Bienne e Berna saranno pronti per la post season. Come assicurato dalla Lega, dopo aver osservato una settimana di stop Brunner e soci torneranno infatti ad allenarsi oggi - giovedì 1 aprile - e saranno regolarmente in pista sabato a Ginevra.

Gli Orsi sono invece ancora fermi per decisione del Medico cantonale. Se non ci saranno ulteriori sorprese potranno tuttavia riprendere gli allenamenti il 5 aprile ed essere “abili e arruolati” per il 7 aprile, giorno dell’inizio dei pre-playoff.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)