Zugo da sballo: 113 punti ed è... record!

ZUGO - Nelle altre sfide di National League della serata, da registrare i successi ottenuti da Zugo e Friborgo.

I Tori hanno superato a domicilio il Davos con il punteggio di 4-2. I marcatori dell'incontro sono stati Klingberg (doppietta), Herzog e Senteler da una parte, Abdelkader e Marc Wieser dall'altra.

Dal canto suo il Friborgo ha liquidato il Langnau 6-2 fra le mura amiche. L'eroe della contesa è stato Sprunger, autore di una sontuosa tripletta. Di Marchon, DiDomenico e Bykov le altre segnature dei burgundi. Inutili ai fini del risultato i gol di Erni e Dostoinov.

In classifica lo Zugo ha raggiunto quota 113 punti, uguagliando il record del Davos che durava dalla stagione 2010/2011. Ricordiamo che i grigionesi salirono poi in quella circostanza sul tetto svizzero grazie all'affermazione sul Kloten in finale, che di punti in regular season ne fece 112.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)