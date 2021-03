T.J.Brennan padrone di casa alla Cornèr Arena

LUGANO - Nuovo rinforzo per Serge Pelletier, che da qui a fine stagione potrà contare (anche) su T.J. Brennan. I bianconeri hanno attivato una Licenza B, prelevando - in prestito - dal Turgovia il (quasi) 32enne difensore con il vizietto del gol. Oltreché in Swiss League, il nordamericano ha giocato in NHL e AHL.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

“L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con l’HC Thurgau per il prestito fino al termine della stagione sulla base di una licenza B del difensore statunitense T.J. Brennan con cui ha chiuso ieri l’avventura dei playoff di Swiss League.

Nato il 03.04.1989 a Moorestown nel New Jersey, T.J. Brennan (185 cm. x 98 kg.) è un difensore left, draftato nel 2007 dai Buffalo Sabres al secondo round dopo essersi messo in evidenza nella Quebec Major Junior Hockey League con i Montréal Juniors.

T.J. Brennan ha disputato nella sua carriera 53 partite nella NHL (Buffalo Sabres, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs) e vanta una solida esperienza nell’AHL (742 partite, 175 reti, 347 assist, 522 punti) dove ha conquistato a due riprese il trofeo per il miglior difensore (Eddie Shore Award) e dove è risultato due volte il difensore con il maggior numero di reti e di punti.

Come dimostrato dall’attaccante Troy Josephs impiegato e andato in rete nelle ultime due gare per l’infortunio patito da Jani Lajunen, T.J. Brennan avrà così l’occasione, se schierato, di dimostrare le sue qualità sul palcoscenico della National League.”