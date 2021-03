L’Ambrì perde e dice (quasi) addio ai pre-playoff

AMBRÌ - L’Ambrì ha fallito il fondamentale spareggio in chiave decimo posto, uscendo sconfitto per 2-4 dalla partita contro il Rapperswil.

Questa sera coach Cereda ha scelto di schierare fra i pali Benjamin Conz, che è quindi tornato a difendere la porta leventinese dopo il mancato impiego nel derby di ieri. L’ingresso dell’estremo difensore ex Friborgo è stata l’unica novità nello schieramento rispetto alla partita della Cornèr Arena.

La compagine biancoblù ha approcciato il match con lo spirito ideale, partendo con il piede giusto in avvio di gara. Nelle prime fasi della sfida infatti, il complesso di Luca Cereda è andata a un passo dal punto del vantaggio, con un violento tiro di Fora che si è stampato sul montante. Zwerger e soci non hanno dovuto attendere a lungo per poter gioire, in quanto poco dopo Müller ha fulminato il portiere avversario Nyffeler (12’27”), mettendo così a segno l’1-0 leventinese.

Contrariamente a quanto accaduto in avvio di gara però, nel periodo centrale l’Ambrì è andato decisamente in affanno, consentendo al Rapperswil di installarsi a lungo nel terzo di pista biancoblù. La pressione esercitata dai sangallesi si è tradotta in due reti – entrambe maturate in situazione di powerplay – siglate da Cervenka (27’11”) e da Dünner (33’18”). I Lakers sono dunque riusciti a ribaltare il parziale, ma il loro vantaggio si è rivelato solo momentaneo, poiché i due gol incassati hanno scaturito la reazione di Fora e compagni, che immediatamente hanno riacciuffato il pari. A firmare il punto del 2-2 è stato Hächler (35’35”), lasciato libero di colpire su "rebound" dalla retroguardia avversaria.

Per spezzare la situazione di equilibrio creatasi si è dovuto attendere fino alla metà dell’ultimo terzo, quando Cervenka ha servito nello slot il compagno Clark, il quale da distanza ravvicinata non ha fallito e ha insaccato alle spalle di Conz (50’59”). Tornati in svantaggio, i biancoblù hanno timidamente tentato di farsi vedere in avanti, ma i tentativi di tornare in partita sono stati alquanto sterili. Nel finale di gara i Lakers hanno trovato anche la rete del definitivo 2-4, segnata da Clark quando Conz è uscito dai pali (59’26”).

La sconfitta odierna condanna i leventinesi, che rimangono bloccati all'11esimo posto con 47 punti in classifica, mentre il Rapperswil sale a 53 punti, consolidando il suo decimo posto. Il prossimo impegno in programma per la banda di Cereda è la sfida ai Lions, che avrà luogo martedì (ore 19:45) all’Hallenstadion.

AMBRÌ – RAPPERSWIL 2-4 (1-0; 1-2; 0-2)

Reti: 12’27” Müller (Novotny) 1-0; 27’11” Cervenka (Clark, Profico) 1-1; 33’18” Dünner (Profico) 1-2; 35’35” Hächler (Fischer, Perlini) 2-2; 50’59” Clark (Cervenka, Moses) 2-3; 59’26” Clark (Cervenka, Moses) 2-4.

AMBRÌ: Conz; Isacco Dotti, Fora; Fischer, Hächler; Zaccheo Dotti, Fohrler; Perlini, Flynn, Zwerger; Müller, Novotny, Grassi; Nättinen, Dal Pian, Kneubuehler; Mazzolini, Kostner, Trisconi; Ngoy; Incir.



Penalità: Ambrì 6x2’ + 1x10’; Rapperswil 2x2’.

Note: Valascia, zero spettatori. Arbitri: Stricker, Mollard, Obwegeser, Progin.

Ti-press (Samuel Golay)