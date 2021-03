I grigionesi vincono 4-2 in trasferta. Successi ai rigori per Zurigo e Friborgo

RAPPERSWIL - Missione fallita per il Rappi di Jeff Tomlinson, che a domicilio e contro il Davos andava a caccia di punti pesanti in ottica pre-playoff. Ed invece i sangallesi, in lotta con Ambrì (47) e Berna (53) per questo traguardo, sono caduti 4-2 al cospetto dei grigionesi.

Capace di ricucire un doppio svantaggio grazie ad Eggenberger e Vukovic (che hanno risposto alla doppietta di Marc Wieser), il Rapperswil alla distanza è però finito ko, con Turunen (37') e Frehner (48') che hanno definito lo score. I sangallesi, decimi, restano a quota 50, +3 sui biancoblù.

Nella Capitale l'ha spuntata lo Zurigo, vittorioso 3-2 dopo i rigori sul Berna. Per gli Orsi a segno Pestoni e Praplan, per i Lions Hollenstein e Berni. Ai penalty sono risultate decisive le trasformazioni di Hollenstein, Wick e Andrighetto.

Successo ai rigori anche per il Friborgo, che ha superato 2-1 il Losanna. Nei 60' regolamentari a segno Mottet per i Dragoni e Bertschy per i vodesi. Decisivi ai penalty DiDomenico ed Herren. Il Losanna è terzo con 83 punti (-1 dal Lugano, secondo). Il Friborgo è quinto con 81, pari merito con lo Zurigo.

Ricca di reti invece la sfida della Ilfis, dove la capolista Zugo l'ha spuntata 5-4. Avanti 3-0 a fine secondo tempo, i Tori sono stati raggiunti e superati in un lampo dai gol di Sturny, Dostoinov e Glauser (doppietta). Negli ultimi due minuti lo Zugo ha però graffiato e punito i Tigrotti, ribaltati da Kovar (58'03") e Simion (58'42").

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)