Bienne di nuovo nelle grinfie del Covid

BIENNE - Con 46 partite già alle spalle e la regular season che dovrà concludersi entro lunedì 5 aprile, il Bienne è stato nuovamente fermato dal Covid.

I Seelanders, per la terza volta in stagione, sono infatti finiti in quarantena fino a nuovo avviso. Il medico cantonale ha ordinato il provvedimento dopo la positività di Rajala e i successivi test, che hanno evidenziato anche quella in Michael Hügli.

Di conseguenza salta la sfida di stasera contro il Ginevra, ma è probabile che ai bernesi vengano rinviati anche altri incontri.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)