«L'Ambrì dovrà cercare di cancellare quell'ingeneroso "zero"»

LUGANO - Questa sera avrà luogo alla Cornèr Arena il sesto e ultimo derby stagionale fra Lugano e Ambrì.

Finora si sono sempre imposti i bianconeri... «Il Lugano quest'anno è pericoloso e proverà in tutti i modi a fare sei su sei, per cui dovranno essere bravi Zwerger e compagni a cancellare quell'ingeneroso "zero", portandosi a casa il primo successo stagionale. Per entrambi deve essere una partita per preparare al meglio il post season. Non ci sarà chiaramente il pubblico e sarà un po' una tristezza, di conseguenza dovranno essere bravi i giocatori a mettere le emozioni in pista».

Per i leventinesi si tratta di una gara importante in vista degli imminenti pre-playoff e visti i precedenti ko nei derby potrebbe essere difficile a livello psicologico per loro. «Non penso, un derby è sempre un derby e la voglia di fare bene è nell'interesse di tutti. Sono sicuro che i biancoblù abbiano metabolizzato quelle cinque sconfitte e scenderanno sul ghiaccio per portare a tutti i costi a casa i tre punti. Non sara sicuramente facile, ma sarà necessario aggredire l'avversario fin dalle prime battute di gioco, giocando ordinati difensivamente e sfruttando in attacco le occasioni da rete».

Ci sono ancora due posti disponibili per i pre-playoff e l'Ambrì se li contenderà con Berna e Rapperswil. Non mancano più molte partite... «Ci sono ancora sei match da giocare, è ancora tutto aperto. I leventinesi sono stati in grado di vincere a Zugo e questo dimostra che ogni gara ha la sua storia. Conoscendo Cereda, la voglia e l'attitudine che la sua squadra mette in pista, sono convinto che l'Ambrì giocherà ogni incontro per centrare il colpaccio. Le somme si tireranno poi al termine della regular season».

E alla fine Serge Pelletier, nonostante tutte le voci che circolano riguardanti i suoi sostituti, sta dimostrando di valere e di essere la persona giusta per questo Lugano. Oltretutto che - visti i suoi trascorsi vittoriosi alla vecchia Resega (campione con gli Elites nel 1998 e nel 1999 con la prima squadra in qualità di Assistant-coach) - conosce l'ambiente come le sue tasche. «Serge è stato in grado di dare un'identità e un gioco a questa squadra, svolgendo finora il suo lavoro in maniera ottimale. La squadra ha vinto tanti incontri negli ultimi tempi, anche perché sul ghiaccio i componenti di ogni blocco lavorano molto bene sia difensivamente che offensivamente. Questo è un po' il segreto del Lugano, che adesso ha anche trovato una certa continuità e quando va in vantaggio è molto difficile che venga ripreso. In ogni caso reputo il roster dei bianconeri uno dei migliori della lega. Il gruppo crede nei propri mezzi e nei playoff potrà essere un avversario pericoloso per chiunque. Heed? È affidabile, costante, lavora bene nelle due direzioni e soprattutto è in grado di realizzare gol pesanti. Un acquisto azzeccato».

Ti-press (Samuel Golay)