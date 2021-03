Tre punti d'oro per gli Orsi, un po' più vicini ai pre-playoff. Il Losanna balza al secondo posto

BERNA - A caccia di punti pesanti nella speranza di assicurarsi almeno un posto nei pre-playoff, lo zoppicante Berna di Mario Kogler è tornato al successo contro il Langnau. Impegnati alla Postfinance Arena gli Orsi hanno vinto 4-1 grazie alle reti di Olofsson, Scherwey (doppietta) e Moser, portandosi a +5 dall'undicesimo posto occupato dall'Ambrì. Ai Tigrotti, ultimi della classe, non è bastata la segnatura di Ben Maxwell, autore del momentaneo 3-1 al 51'.

Alla BCF Arena ha fatto la voce grossa la capolista Zugo, capace di imporsi 7-5 al termine di un match scoppiettante e superare la soglia dei 100 punti (101). L'equilibrio, durato fino a metà partita (2-2), si è rotto col tris calato dai Tori, che con Klingberg, Bachhofner e Kovar hanno allungato fin sul 5-2 prima della seconda sirena. Nel terzo tempo i Dragoni sono andati a segno con Mottet, Desharnais e Bykov, ma Geisser (6-3 al 50') e ancora Klingberg (7-5) hanno sempre tenuto gli ospiti a distanza di sicurezza.

Gara rovente anche a Les Vernets, dove il Losanna si è imposto 3-2 in rimonta. Sotto 2-1 dopo le reti di Vouillamoz (11’) e Fehr (2-1 a 22’), i vodesi hanno ribaltato e deciso la contesa grazie a Genazzi (39’03”) e Hudon (39’50”). In classifica il Losanna (79) balza al secondo posto, mentre le Aquile sono a quota 78 in 45 match, proprio come il Lugano.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)