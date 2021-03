Le doppiette di Bürgler e Heed stendono gli Orsi

di Antonio Fontana

BERNA - Il Lugano è riuscito ad espugnare la PostFinance-Arena, sconfiggendo i padroni di casa per 1-4 e conquistando così la sua quinta vittoria nelle ultime sei partite.

All’alba del match i padroni di casa parevano essere maggiormente ispirati rispetto ai bianconeri, ragion per cui nei primissimi minuti di gioco Schlegel è stato chiamato in causa in più di un’occasione. Il complesso di Serge Pelletier però è stato in grado di rientrare immediatamente in carreggiata, prendendo in mano le redini della gara. La compagine ticinese infatti – dopo aver colpito due traverse – si è portata in vantaggio in situazione di superiorità numerica grazie al punto messo a segno da Bürgler, che ha sorpreso da dietro la gabbia il portiere avversario Karhunen (16’48”).

Chiesa e soci hanno poi approfittato del momento favorevole per colpire nuovamente gli Orsi, trovando la rete poco prima della sirena con Heed (19’27”). Il difensore svedese, autore di un assist e un gol nella prima frazione, si è preso la scena anche nel periodo centrale. Prima ha sventato un pericolosissimo attacco bernese, bloccando Sopa in un uno contro uno con Schlegel, e poi ha firmato il punto dello 0-3 (34’19”), maturato a seguito di un contropiede innescato da Arcobello. Nonostante il triplo vantaggio, la formazione sottocenerina è subito tornata a soffrire per via di una doppia inferiorità numerica, sul finire della quale il Berna è riuscito ad accorciare le distanze con Olofsson (36’08”).

Nell’ultima frazione era quindi lecito aspettarsi un veemente tentativo degli Orsi di acciuffare il pareggio, ma così non è stato. I bianconeri hanno infatti amministrato il risultato favorevole senza troppe difficoltà, mettendo a segno anche il sigillo del definitivo 1-4 con Bürgler (48’04”), pescato alla perfezione da un assist di Arcobello.

Le due compagini torneranno a darsi battaglia sul ghiaccio della PostFinance-Arena domani alle ore 15:45, affrontandosi per la seconda volta in due giorni.

BERNA – LUGANO 1-4 (0-2; 1-1; 0-1)

Reti: 16’48” Bürgler (Heed) 0-1; 19’27” Heed 0-2; 34’19” Heed (Arcobello) 0-3; 36’08” Olofsson (Moser) 1-3; 48’04” Bürgler (Arcobello) 1-4.

LUGANO. Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Antonietti, Traber; Boedker,

Arcobello, Bürgler; Suri, Lajunen, Fazzini; Bertaggia, Herburger, Lammer; Haussener, Sannitz,

Zangger.

Penalità: Berna 3x2’ + 1x10’; Lugano 3x2’ + 2x10’.

Note: PostFinance-Arena, zero spettatori. Arbitri: Lemelin, Wiegand, Cattaneo, Duarte.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)