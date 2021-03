Rinnovo annuale per il canadese

FRIBORGO - David Desharnais continuerà per almeno un altro anno a essere un elemento di punta del Friborgo. Giocatore e club hanno infatti raggiunto un accordo per un rinnovo annuale - fino all’aprile 2022 - del contratto attualmente in essere.

Già Dragone durante il lockout 2012-13, il 34enne canadese è tornato alla BCF Arena per il campionato 2019-20. In totale in National League, nelle sue due avventure friborghesi, ha collezionato 78 punti (28 gol) in 91 match.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)