Sconfitta dolorosissima, pre-playoff a rischio

RAPPERSWIL - L’Ambrì è uscito sconfitto dalla sfida contro la sua principale concorrente in chiave decimo posto, il Rapperswil. In un match a lungo dominato dall’equilibrio, i sangallesi sono riusciti a imporsi sui biancoblù per 3-1, risolvendo l’incontro nell’ultimo periodo.

Coach Cereda ha deciso di apportare qualche modifica all’assetto offensivo rispetto al derby giocato venerdì, schierando il trio Perlini-Müller-Zwerger in prima linea – orfana dell’infortunato Flynn – e inserendo in formazione Neuenschwander e Dal Pian.

Anche questa sera, sabato, sono venute a galla le difficoltà dei ticinesi nel gestire le situazioni di superiorità numerica. Nel primo powerplay di serata infatti l’Ambrì è stato punito dalla rete di Lehmann (7’12”), andando così sotto nel punteggio. Quello del Rapperswil è stato il terzo gol in shorthand subito da Fora e compagni nelle ultime quattro partite. Questa volta però i leventinesi sono stati in grado di trovare una reazione immediata, pareggiando i conti poco più di un minuto dopo grazie a una deviazione fortunosa di Mazzolini, che si è insaccata alle spalle di Bader (8’32”).

La sfida è poi proseguita marciando sui binari dell’equilibrio. Complice forse la percepita pesantezza del match, sia i biancoblù che i sangallesi hanno commesso diverse imprecisioni in fase di possesso, che hanno contribuito a mantenere bloccato il risultato. Alla truppa di Luca Cereda non è bastato nemmeno un doppio powerplay lungo un minuto e quaranta – ottenuto nel periodo centrale – per trovare la rete del vantaggio. Per porre fine alla situazione di stallo si è così dovuto attendere fino all’alba dell’ultima frazione, quando i Lakers hanno messo a segno il punto del 2-1 con Eggenberger (40’47”), lasciato forse troppo libero di colpire dalla retroguardia leventinese. Poco ispirato e un po’ anonimo, l’Ambrì non ha poi saputo rispondere ai sangallesi, i quali nel finale hanno trovato la rete del definitivo 3-1, siglata nuovamente da Eggenberger (58’37”).

Con questa vittoria il Rapperswil si è portato a +6 sull’Ambrì, mettendo un’importante ipoteca sul decimo posto. Zwerger e soci torneranno sul ghiaccio il prossimo venerdì (ore 19.45), giorno in cui affronteranno lo Zugo alla Bossard Arena.

RAPPERSWIL-AMBRÌ 3-1 (1-1; 0-0; 2-0)

Reti: 7’12” Lehmann (Rowe) 1-0; 8’32” Mazzolini 1-1; 40’47” Eggenberger (Rowe) 2-1; 58’37” Eggenberger (Lehmann) 3-1.

AMBRÌ: Conz; Isacco Dotti, Fora; Fischer, Hächler; Zaccheo Dotti, Fohrler; Pezzullo, Ngoy; Perlini, Müller, Zwerger; Incir, Novotny, Grassi; Mazzolini, Kostner, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Neuenschwander.

Penalità: Rapperswil 3x2’; Ambrì 3x2’.

Note: St. Galler Kantonalbank Arena, zero spettatori. Arbitri:Hebeisen, Piechackzek, Altmann, Wolf.

