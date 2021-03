Quarta sconfitta di fila per l'Ambrì

GINEVRA - Dopo l'abulico derby disputato domenica sera, l'Ambrì andava a caccia di punti preziosi in terra ginevrina per interrompere una mini-serie di tre sconfitte di fila. Nulla di tutto ciò: una squadra spenta e con pochissime idee non è riuscita a impensierire minimamente le Aquile, le quali hanno controllato la contesa dall'inizio alla fine imponendosi nettamente per 5-0.

Nella città di Calvino i biancoblù si sono presentati con Ciaccio in porta al posto di Conz e con Dal Pian in veste di 13esimo attaccante.

Sono bastati 250'' ai padroni di casa per bucare una prima volta la difesa leventinese: un passaggio da dietro la porta di Omark è stato trasformato in oro da Le Coultre, bravo a regalare ai suoi l'1-0. Due bastoni alti in rapida successione di Fohrler e Ngoy - nel giro di 24'' - hanno permesso alle Aquile di giostrare in 5c3, una ghiotta occasione che il team di Émond non si è lasciato scappare siglando il raddoppio con Asselin (quarto centro in sei apparizioni) a 2'04'' dalla prima sirena. In generale, nei primi 20', solo in rarissime occasioni gli uomini di Luca Cereda si sono affacciati dalle parti di Descloux.

Chi si aspettava un Ambrì più intraprendente in apertura di secondo periodo è rimasto deluso. Al 24'31'' Eric Fehr, sfruttando un'ingenuità di Hächler, ha addirittura colpito i sopracenerini con l'uomo in meno sul ghiaccio, involandosi tutto solo verso la porta ticinese. Il sipario sulla sfida de Les Vernets è calato al 34'25'' quando di nuovo Fehr - sfruttando l'espulsione di Müller - ha trovato il 4-0.

Il Ginevra ha ulteriormente abbellito il risultato al 48'42'' quando Miranda ha realizzato il quinto punto, rendendo ancor più amara la serata di un Ambrì mai in partita.

In vista dei prossimi impegni - venerdì contro il Lugano e sabato nello scontro diretto contro il Rapperswil - servirà un deciso cambio di rotta.

GINEVRA - AMBRÌ 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)

Reti: 4'10'' Le Coultre (Omark) 1-0; 17'56'' Asselin (Fehr, 5c3) 2-0; 24'31'' Fehr 3-0; 34'25'' Fehr (Asselin, Omark, 5c4) 4-0; 48'42'' Miranda 5-0.

Ambrì: Ciaccio; Fischer, Hächler; Zaccheo Dotti, Fora; Pezzullo, Fohrler; Perlini, Flynn, Kneubuehler; Incir, Cajka, Zwerger; Müller, Novotny, Grassi; Mazzolini, Kostner, Trisconi; Ngoy; Dal Pian.

Penalità: 5x2' Ginevra; 6x2' Ambrì.

Note: Arbitri: Lemelin, Mollard; Schlegel, Burgy.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)