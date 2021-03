Playoff: giocatori costretti a una "doppia bolla"

AMBRÌ/LUGANO - Stiamo entrando nella fase decisiva della stagione di National League e con essa giungono le indicazioni in vista dell'ultima fase della stagione.

La regular season terminerà entro e non oltre lunedì 5 aprile. Nel caso in cui alcune squadre non avessero disputato tutte e 52 le gare previste la classifica verrebbe calcolata sulla base della media dei punti per partita, secondo la decisione dell'Assemblea della Lega del 4 gennaio 2021. I pre-playoff scatteranno il 7 aprile al meglio delle tre partite. I playoff, al via il 13 aprile, non potranno protrarsi oltre il 14 maggio, per permettere alla nazionale la preparazione ai Mondiali di Riga che si svolgeranno dal 21 maggio al 6 giugno.

In aggiunta, durante i giochi con vista sul titolo, le varie squadre saranno costrette a una sorta di doppia bolla: tutti i giocatori e i membri dello staff dovranno vivere esclusivamente nei vari impianti sportivi ("bolla sportiva") o in casa ("bolla casalinga"), avendo contatti esclusivamente con persone all'interno del club e membri della famiglia che vivono nello stesso nucleo.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)