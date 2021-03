L'Ambrì perde, ma conquista un punto

AMBRÌ - Nel match di questa sera l’Ambrì ha incassato la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 3-4 all’overtime contro il Bienne. La compagine leventinese ha pagato soprattutto l’eccessiva irruenza, che si è tradotta in ben 12 penalità.

Per l'occasione coach Cereda ha scelto di schierare fra i pali Viktor Östlund, preferendolo quindi a Damiano Ciaccio che era partito titolare nelle ultime due gare. Tra le fila dei biancoblù inoltre è finito in sovrannumero Patrick Incir, il cui posto in formazione è stato occupato da Giacomo Dal Pian.

Nel primo periodo il Bienne si è fatto leggermente preferire all’Ambrì, in quanto ha cercato con maggiore frequenza di rendersi pericoloso nel terzo di pista avversario. Inizialmente i leventinesi sono riusciti a mantenere la compattezza in fase difensiva, ma in seguito hanno concesso qualche spazio di troppo alla formazione bernese, rischiando di andare sotto nel punteggio in un paio di occasioni.

Il punto del vantaggio del Bienne non si è però fatto attendere a lungo. All’alba del periodo centrale infatti una conclusione di Rajala ha colto impreparato Östlund (21’53”), andando così a gonfiare la rete. La squadra ospite ha poi approfittato di un powerplay di quattro minuti – figlio di una penalità inflitta a Fora – per trovare la rete del 2-0 firmata da Hügli (26’04”). Nella seconda metà di periodo, il complesso di Luca Cereda si è reso protagonista di una veemente reazione, creando un rapido susseguirsi di ghiotte occasioni da gol. In questo modo i biancoblù hanno prima accorciato le distanze con il punto in shorthand di Kostner (34’51”) e poco dopo hanno riacciuffato il pari grazie a Perlini (36’33”).

Dopo una fase di gara piuttosto blanda, nell’ultimo terzo il Bienne è tornato a condurre nel parziale, con uno spunto di Hügli che ha aggirato la difesa leventinese andando a siglare il 2-3 (49’25”). La formazione biancoblù non si è però affatto data per vinta e appena quattro minuti dopo Perlini ha rimesso in piedi il risultato (53’56”). Il finale di partita è stato estremamente sofferto per Zwerger e compagni, in quanto si sono ritrovati per ben due volte a giocare in tre contro cinque. L’Ambrì è riuscito a reggere l’urto del Bienne nei tempi regolamentari, ma le penalità si sono protratte anche all’overtime, nel quale i biancoblù non hanno più saputo resistere. I bernesi sono così riusciti a prevalere grazie al centro decisivo di Cunti, chiudendo l’incontro sul risultato finale di 3-4.

La truppa di Luca Cereda avrà ora a disposizione tre giorni per prepararsi al quarto derby stagionale, che si giocherà domenica sera (ore 19:45) alla Valascia.

AMBRÌ – BIENNE ds 3-4 (0-0; 2-2; 1-1; 0-1)

Reti: 21’32” Rajala (Forster) 0-1; 26’04” Hügli (Pouliot, Moser) 0-2; 34’51” Kostner (Zwerger) 1-2; 36’33” Perlini (Kneubuehler, Flynn) 2-2; 49’25” Hügli 2-3; 53’56” Perlini (Flynn, Hächler) 3-3; 61’01” Cunti 3-4.

AMBRÌ: Östlund; Zaccheo Dotti, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo, Fohrler; Perlini, Flynn, Kneubuehler; Zwerger, Cajka, Dal Pian; Müller, Novotny, Grassi; Mazzolini, Kostner, Trisconi; Ngoy; Neuenschwander.

Penalità: Ambrì 11x2’ + 1x10’; Bienne 3x2’.

Note: Valascia, zero spettatori. Arbitri: Fluri, Nikolic, Schlegel, Burgy.

Ti-press (Samuel Golay)