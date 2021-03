Ambrì e Lugano: altro giro di giostra

ZUGO/LUGANO - Il campionato di hockey non concede pause e questa sera vivrà un nuovo capitolo. Tra le squadre in pista ci sono anche le due ticinesi: l'Ambrì affronterà il derby del Gottardo a Zugo mentre il Lugano ospiterà il Bienne.

Reduci da una settimana “esagerata”, nella quale sono arrivati nove punti, i leventinesi cercheranno di sorprendere anche la capolista. Tuttavia i Tori ben difficilmente concedono qualcosa: nelle ultime nove partite hanno infatti conquistato 23 punti su 27. Fora e compagni dovranno essere bravi a frenare le diverse bocche da fuoco presenti nel roster della Svizzera centrale. Con 153 gol segnati in 40 partite lo Zugo dispone infatti del miglior attacco del campionato con una media di 3,8 reti realizzate a incontro.

In classifica i sopracenerini, che nel mirino hanno la conquista dei pre-playoff, sono attualmente noni con 43 punti (gli stessi del Rapperswil che ha però giocato ben quattro gare in più). Attenzione al Berna – penultimo e attardato di nove lunghezze ma con cinque match da recuperare rispetto alla truppa di Cereda – galvanizzato dalla conquista della Coppa Svizzera.

Che dire, invece, del Lugano? I bianconeri sono reduci da due gare diametralmente opposte tra loro, entrambe disputate contro il Ginevra. Starà proprio a loro “scegliere” che tipo di sfida disputare questa sera in casa contro i bernesi. Nelle ultime due partite l'entrata in materia delle stesse, la prima disastrosa mentre la seconda d'applausi, si è rivelata alla fine dei conti decisiva.

L'incrocio di questa sera riveste un'importanza notevole in chiave qualificazione ai playoff, soprattutto per la squadra di Lars Leuenberger. Proprio il sesto posto (l'ultimo utile per il pass diretto) è occupato dal Lugano, attualmente a +7 sul Bienne. Quello che passerà questa sera dalla Cornèr Arena potrebbe dunque essere uno degli ultimi treni per i bernesi...

Ti-press (Samuel Golay)