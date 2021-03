L'Ambrì ha cambiato marcia. Lugano, chi sei davvero?

AMBRÌ/LUGANO - Con Rapperswil e Langnau – squadre contro le quali quest'anno erano giunte cinque sconfitte su sei – l'Ambrì ha finalmente vinto due scontri diretti importanti, che vanno ad aggiungersi alla bella vittoria di Zurigo centrata lunedì scorso. Nove punti che permettono agli uomini di Luca Cereda di salire al nono posto a quota 43 punti e di restare in piena lotta per i pre-playoff.

Il fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle era insomma una sorta di crocevia per Grassi e compagni, chiamati a superare l'esame di maturità. Esame superato per i ticinesi, che hanno dato un “colpo di bastone” definitivo alla crisi delle scorse settimane vincendo 5-3 venerdì contro il Rapperswil e 3-1 ieri contro il Langnau.

Una citazione a sé la merita senza dubbio il rientrante Michael Fora, andato a ridare una certa stabilità al reparto difensivo e soprattutto qualche impulso in più al powerplay, esercizio che contro il Rappi ha fruttato due segnature (una firmata proprio da lui stesso e l'altra favorita da un suo assist). Senza il suo apporto l'Ambrì aveva perso quattro gare su cinque.

Sono stati i giocatori svizzeri (o con licenza svizzera...) a prendersi sulle spalle il “peso” delle due partite del weekend: tutte e otto le reti realizzate si sono infatti tinte di rossocrociato.

Dal canto suo il Lugano, sceso in pista giovedì e venerdì contro il Ginevra in entrambe le occasioni alla Cornèr Arena, ha saputo restituire il “ceffone” ai loro rivali. Dopo il successo per 6-2 dei romandi, 24 ore più tardi è tuttavia stata la squadra di Serge Pelletier a dettare i ritmi della sfida imponendosi 7-2. Dalle stalle alle stelle il passo è stato brevissimo per Sannitz e compagni. Da un'entrata in materia da bollino rosso (0-4 in 7') a una perfettamente riuscita (2-0 in 7' e 5-1 al 22'). Ma qual è il vero Lugano? Già domani, contro il Bienne, avremo le prime risposte...

