Lo Zugo concede il bis: Orsi sconfitti 5-4. Sorridono Davos e Zurigo

BERNA - Altra serata amara per il Berna di Inti Pestoni, finito ko per la seconda volta in 24 ore al cospetto della capolista Zugo. Maltrattati ieri alla Bossard Arena (7-1), questa sera gli Orsi hanno lottato fino all'ultimo con i Tori, inchinandosi però col punteggio di 5-4.

Avanti 2-1 a fine primo tempo, i bernesi hanno subito la feroce reazioni dei primi della classe, che con Bachofner, Martschini, Simion e Albrecht si sono portati fin sul 5-2 al 52'. Nel finale il Berna si è rifatto sotto con Pestoni ed Heim, ma la rimonta non si è concretizzata. In classifica lo Zugo è primo con 92 punti, il Berna undicesimo a quota 34.

A Davos hanno fatto la voce grossa i gialloblù di Wohlwend, che trascinati dalla tripletta di Ullström hanno piegato 5-2 i Dragoni. Per i burgundi non sono bastate le reti di Bykov (momentaneo 1-0 al 16') e DiDomenico, che aveva firmato il 4-2 al 52'. Per i grigionesi, oltre all'attaccante svedese, a segno anche Baumgartner e Nussbaumer.

Da segnalare infine la vittoria sudata dei Lions, che alla Tissot Arena hanno superato il Bienne all'overtime (5-4). AI seelanders non sono bastate le reti di Hugli, Hofer e la doppietta di Luca Hischier. Per lo Zurigo, dopo i sigilli di Sigrist, Lasch e Baltisberger, ha fatto la differenza la doppietta di Andrighetto (4-4 al 59', 5-4 al 63').

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)