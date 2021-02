Il Losanna vince e supera il Lugano in classifica

BIENNE - Questa sera hanno avuto luogo tre incontri di National League. Il Losanna ha espugnato la Tissot Arena di Bienne 4-1, grazie ai sigilli di Bozon, Emmerton, Bärtschi e Genazzi. Inutile ai fini del punteggio finale la rete di Rajala.

Nello stesso tempo il Davos ha liquidato il Langnau a domicilio 3-1 (Egli, Marc Wieser e Palushaj da una parte, Maxwell dall'altra), mentre lo Zugo ha superato il Ginevra all'overtime (4-3). Per i Tori sono andati a segno Kovar, Simion, Klingberg e Martschini, per le Aquile Le Coultre, Moy e Rod.

In virtù di questi risultati il Losanna (62 punti) e il Davos (62) hanno superato il Lugano (61) al quarto posto in classifica, con i vodesi che sono però scesi sul ghiaccio quattro volte in meno, mentre i grigionesi quattro volte in più rispetto ai bianconeri.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)