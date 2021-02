Successi convincenti per le prime tre della classe

ZUGO - Continua la marcia dello Zugo di Dan Tangnes, sempre saldamente in vetta alla classifica di National League. I Tori, al 28esimo successo in 37 match, hanno liquidato il Davos all'Eisstadion. Di scena nei Grigioni, Martschini & Co si sono imposti con un secco 7-2, archiviando la pratica già nella prima metà di partita. Pungenti e incisivi, i Tori sono infatti volati fin sul 5-0 grazie alle reti di Thorell (9’), Senteler (13’), Geisser (23’), Zehnder (25’) e Bachhofner (31'). Con la sfida ormai decisamente indirizzata, sono risultate puramente “estetiche” le reti gialloblù di Chris Egli e Nygren, seguite dal 6-2 di Kovar e dal 7-2 di Klingberg.

Vittoria mai in discussione nemmeno per lo Zurigo, che in trasferta ha superato il Rapperswil con un rotondo 6-2. A fine secondo tempo i Lions conducevano già 5-0 grazie alle segnature di Sigrist, Lasch, Geering, Andrighetto e Prassl. Nel terzo periodo Prassl ha firmato la personale doppietta, mentre il Rappi ha trovato due reti con Rowe e Dominik Egli.

Continua a correre veloce anche il Friborgo, che alla Tissot Arena ha piegato 4-1 il Bienne. Colpiti nel primo tempo da Rajala, i burgundi hanno ribaltato lo score grazie a Mottet (22’), Herren (27’, 35’) e Jorg (33’). In classifica i Dragoni occupano il terzo posto con 74 punti (pari merito con i Lions, a -10 dallo Zugo).

Decisamente più combattuta la gara della Vaudoise Arena, dove il Ginevra ha piegato 3-2 il Losanna all’overtime. Per le Aquile, oltre alla doppietta di Omark nei tempi regolamentari, ê risultata decisiva la rete di Rod al 62’.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)