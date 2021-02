Friborgo, padrone di casa inospitale

FRIBORGO - Osservato un mese esatto di digiuno di vittorie (l’ultima è stata l’1-2 di Langnau, da allora sono arrivate cinque sconfitte), l’Ambrì ha intenzione di tornare a consumare. Per interrompere immediatamente una dieta che non sta certo regalando gioie, i biancoblù dovranno però superarsi: questa sera saranno infatti impegnati a Friborgo, in quella che è una delle trasferte più complicate del campionato.

Protagonisti di una stagione estremamente positiva, è proprio tra le mura amiche che i Dragoni hanno costruito la maggior parte delle loro fortune. Subite appena 6 sconfitte su 20 match disputati, in una BCF Arena vuota ma comunque per loro “importante” gli uomini di coach Dubé raramente riescono infatti a non dare il massimo. E proprio al massimo dovranno puntare pure i leventinesi i quali, privi dell’infortunato Pinana (lesione al ginocchio sinistro, fuori almeno tre settimane), ultimamente non hanno certo brillato per costanza e attenzione. Oltre che interrompere la serie negativa, facendo punti a Friborgo l’Ambrì potrebbe poi tenere a bada il Berna, che lo segue - non troppo distante - in classifica. E domani è in programma proprio una sfida agli Orsi...

Ti-press (Samuel Golay)