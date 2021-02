Un "tempo" nero e arriva la sconfitta

DAVOS - Nemmeno nella trasferta di Davos l’Ambrì è riuscito a riassaporare il gusto della vittoria, in quanto si è dovuto inchinare davanti ai gialloblù per 5-3. La prestazione della compagine ticinese, forse ancora condizionata dalle scorie dello stop forzato, è stata contrassegnata dalle diverse disattenzioni commesse in fase difensiva.

Nella formazione biancoblù si sono rivisti Damiano Ciaccio – preferito a Östlund e Conz – e Patrick Incir, schierato in terza linea da coach Cereda.

Nättinen e compagni sono scesi sul ghiaccio dando l’impressione di poter far male ai rivali grigionesi già nei primi minuti. All’alba del match infatti la compagine ticinese ha creato più di una minaccia dalle parti di Aeschlimann, colpendo anche un palo con Trisconi. I leventinesi non hanno approfittato del frangente positivo, ma al contrario si sono ingenuamente fatti sorprendere dal Davos. I padroni di casa sono infatti passati in vantaggio alla prima grande chance presentatasi grazie al gol firmato da Baumgartner (13’48”), il cui lavoro è stato facilitato dalla scarsa attenzione della retroguardia biancoblù.

Anche nel periodo centrale la truppa di Luca Cereda ha dato prova di non essere in una serata di grande smalto a livello difensivo. Il Davos ha avuto vita troppo facile nel trovare il punto del raddoppio con Corvi (23’20”), arrivato per giunta in situazione di inferiorità numerica. Nei minuti successivi la nave sopracenerina è andata alla deriva, incassando i colpi sferrati da Frehner (25’09”) e Nygren (33’45”). Sul parziale di 4-0, Luca Cereda ha deciso di sostituire Ciaccio, mandando sul ghiaccio Conz con l’intento di limitare i danni. Malgrado questa mossa, a ridosso della seconda sirena i grigionesi hanno ulteriormente rimpinguato il vantaggio grazie a Kienzle (39’08”).

Nonostante una rimonta sembrasse impensabile, nell’ultima frazione i biancoblù non si sono affatto dati per vinti. Grassi e soci infatti sono stati in grado di invertire la rotta e diminuire sostanzialmente il disavanzo con i gol di Ngoy (41’45”), Nättinen (44’23”) e Zwerger (54’29”). I leventinesi non sono riusciti a riportare clamorosamente in equilibrio il risultato, ma quantomeno hanno reso la sconfitta meno amara.

Il prossimo impegno nell’agenda leventinese è la trasferta di Friborgo, in programma venerdì alle ore 19.45.

DAVOS-AMBRÌ 5-3 (1-0; 4-0; 0-3)

Reti: 13’48” Baumgartner (Wieser) 1-0; 23’20” Corvi (Ambühl) 2-0; 25’09” Frehner 3-0; 33’45” Nygren (Corvi) 4-0; 39’08” Kienzle (Aeschlimann) 5-0; 41’45” Ngoy (Flynn) 5-1; 44’23” Nättinen (Flynn) 5-2; 54’29” Zwerger 5-3.

AMBRÌ: Ciaccio; Fischer, Fohrler; Pezzullo, Ngoy; Zaccheo Dotti, Hächler; Perlini, Flynn, Zwerger; Nättinen, Müller, Kneubuehler; Incir, Novotny, Dal Pian; Grassi, Kostner, Trisconi; Pinana; Neuenschwander.

Penalità: 4x2’ Davos; 7x2’ Ambrì.

Note: Vaillant Arena, zero spettatori. Arbitri: Mollard, Dipietro, Altmann, Wolf.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)