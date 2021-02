Il Friborgo rifila nove schiaffi al Rapperswil. Sorride il Bienne

RAPPERSWIL - Serata da incubo per il Rapperswil di Jeff Tomlinson, travolto e spazzato via dai Dragoni, vittoriosi 9-3 in trasferta.

Calato il poker già nel primo tempo con le reti di Jobin, Herren, Gunderson e Desharnais, i burgundi si sono poi portati addirittura sul 6-0 a metà partita (a segno anche DiDomenico e Mottet).

Con la sfida ormai decisa sono poi arrivate altre sei segnature prima del 60' (tre per parte). Per i burgundi in gol anche Walser (2-7), Bougro (3-8) e Gauch (3-9); per il Rappi Vukovic (1-6), Wetter (2-6) e Loosli (3-7).

Decisamente più avvincente e combattuta la sfida della Tissot Arena, dove il Bienne ha superato di misura il Losanna (2-1). In vantaggio al 22' con Hudon (a bersaglio in powerplay), i vodesi hanno subito la rimonta dei Seelanders, che con Komarek (33') e Moser (44') hanno ribaltato la contesa.

