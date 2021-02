Dopo due ko, il Lugano è atteso nella tana dei vodesi. Biancoblù in pista a Davos

LOSANNA - Ancora uno sforzo per completare un autentico tour de force - condito da 11 match in 25 giorni -, poi il Lugano potrà tirare un pochino il fiato. Già perché quello di questa sera, nella tana dell'ambizioso Losanna, sarà l'ultimo impegno prima di una (benvenuta) settimana di calma e allenamenti.

I bianconeri si presentano al duello in terra vodese dopo due cadute in poco più di 24 ore, con i ko contro Rapperswil e Zugo arrivati dopo un'esaltante e convincente filotto di otto vittorie consecutive. Se contro i sangallesi il Lugano non ha fatto abbastanza, contro i Tori - dominatori della regular season - ha mostrato carattere recuperando anche un doppio svantaggio. Non è bastato per vincere, ma il rovescio all'overtime ha comunque portato un punto prezioso nelle "casse" bianconere. Questa sera un nuovo test di quelli importanti, con Arcobello & Co che sicuramente vorranno tornare a sorridere.

In pista scenderà anche l'Ambrì, atteso nei Grigioni dal Davos di Wohlwend. Usciti con un punto dal primo impegno dopo il lungo stop imposto dalla quarantena - culminato con una sconfitta ai supplementari proprio col Losanna -, i biancoblù hanno già mostrato tanti buoni segnali, in attesa di ritrovare possibilmente anche ritmo e costanza. Non è facile in questo campionato sempre scosso dalla pandemia, ma ormai la parola d’ordine è flessibilità. Quello in programma all’Eisstadion è il quinto incrocio stagionale con i gialloblù: sin qui due vittorie a testa.

Ti-press (Davide Agosta)