AMBRÌ - Davide Dell’Oca è un ragazzo di 16 anni, attaccante della U17 dell’HC Chiasso. Un anno fa - nel corso di una partita - Davide è andato a sbattere violentemente contro le balaustra. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e la diagnosi impietosa: lesione alla quinta vertebra cervicale. La vita di Davide è cambiata, constringendolo alla sedie a rotelle. Da subito il mondo dell’hockey si è stretto attorno al ragazzo e alla sua famiglia.

Ad oltre un anno dall’incidente, per Davide inizia un nuovo percorso; un percorso che ha bisogno di sostegno concreto per le spese che la sua famiglia deve affrontare per le sue cure e per adattare la casa alle sue nuove esigenze.

«La società biancoblù aderisce dunque volentieri all’iniziativa dell’HC Chiasso, in accordo con la famiglia del ragazzo, denominata “Noi Con Davide” - si legge nella nota emessa dal club leventinese - L’obiettivo di questa iniziativa è quello di contribuire alle spese e creare una base concreta che consenta a Davide di scegliere la miglior strada possibile per la sua formazione. Ognuno può aiutare come può e come meglio crede, anche solo condividendo a più persone possibili il link che si trova in basso dove sono segnalati gli estremi bancari. La famiglia biancoblù si mette in moto per aiutare Davide e siamo consapevoli quanto la forza di un gruppo possa fare la differenza, soprattutto la forza della famiglia biancoblù al completo! “Facciamo un assist a Davide, lui segnerà il suo gol più bello.”».

Al seguente link si trovano gli estremi per aiutare Davide.