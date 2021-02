Ambrì, Lugano e gli... U20: Pezzullo è il "primatista", Villa e Ugazzi inseguono

La National League 2020/2021 è ormai giunta a metà campionato e sono diversi gli Under 20 finiti sul foglio partita, almeno una volta in questa stagione.

A causa delle conseguenze legate alla pandemia però, le squadre non sono riuscite a disputare lo stesso numero di partite. Ciò nonostante i giovani talenti – nati dal 2001 in avanti – scesi finora in pista sono complessivamente 31, ma non tutti hanno ricevuto la stessa fiducia da parte dei rispettivi allenatori.

Il primatista di questa speciale classifica è Rocco Pezzullo dell'Ambrì (classe 2001) – 23 partite per lui – seguito da Patrick Petrini del Langnau (2001) – 20 match, 9 punti – e da Simon Knak del Davos (2002), il quale ha messo a referto 19 gare (6 punti).

Le compagini che hanno invece schierato più giovani fino a questo momento sono Friborgo e Bienne, con cinque U20 a testa. Dal canto suo il Lugano ha finora fatto affidamento su quattro elementi che potrebbero militare nella nazionale allenata da Marco Bayer, ovvero Thibault Fatton, Nicolò Ugazzi, Jari Näser e Alessandro Villa, tutti e quattro nati nel 2001. Infine da segnalare che Ginevra, Losanna e Rapperswil non ne hanno schierato nemmeno uno.

Presenze degli U20 in National League divisi per squadra (presenze/punti):

1. Langnau 30/9: Petrini (20/9), Guggenheim (5/0), Salzgeber (4/0), Bieri (1/0).

2. Ambrì 25/0: Pezzullo (23/0), Dufey (1/0), Pastori (1/0).

3. Davos 22/6: Knak (19/6), Canova (3/0).

4. Bienne 22/0: Schläpfer (9/0), Garessus (6/0), Bichsel (4/0), Bärtschi (2/0), Delemont (1/0).

5. Lugano 16/0: Ugazzi (7/0), Villa (7/0), Näser (1/0), Fatton (1/0).

6. Friborgo 14/0: Bochud (6/0), Jobin (4/0), Schaller (2/0), Hasler e Brasey (1/0).

7. Berna 8/0: Fuchs (2/0), Fahrni (2/0), Näf (2/0), Burkhalter (2/0).

8. Zugo 3/0: Allenspach (2/0), Sidler (1/0).

9. Zurigo 2/0: Rossi (1/0), Meier (1/0).

10. Losanna 0.

11. Rapperswil 0.

12. Ginevra 0.

Tipress, archivio