Cunti stende il Berna all'overtime

BIENNE - Pioggia di reti in National League, con gare accesissime soprattutto a Bienne e Friborgo.

Alla Tissot Arena, tana dei Seelanders, il Berna è stato sconfitto 6-5 al supplementare. Trovatisi sotto 5-1 al 50' dopo il sigillo di Kreis, gli Orsi hanno sfoderato una pregevole reazione, tornando in partita grazie a Moser (53'), Untersander (54'), Olofsson (54') e Praplan (5-5 al 59'53"). All'overtime il Berna non ha però completato l'impresa, finendo ko in virtù del gol di Cunti (6-5 al 63'). Per Pestoni e compagni, sempre ultimi con 20 punti in 22 match, si tratta del terzo ko filato.

Sfida pazza anche alla BCF Arena, dove il Friborgo ha piegato 7-6 il Davos. Avanti 5-0 a metà partita, i Dragoni si sono distratti facendosi pericolosamente riavvicinare dai grigionesi, capaci di rientrare fin sul 5-4 al 43'. Al 6-4 di DiDomenico per i burgundi ha poi risposto Herzog (6-5), mentre al 7-5 di Jecker ha replicato Marc Wieser (7-6 al 54'). Nel finale, nonostante un Davos all'arrembaggio per trovare il sospirato pareggio, il risultato non è più cambiato.

Sfida un po’ meno movimentata all’Hallensation, dove il Langnau ha comunque piazzato un colpaccio. Trafitti da Berni al 33’, i Tigrotti hanno ribaltato i Lions con Huguenin (1-1 al 47’), Dostoinov (56’) e Sturny (3-1 al 60’).

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)