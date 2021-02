Lugano imbattuto da quattro partite

LUGANO - Quattro partite in casa, quattro vittorie filate. È un Lugano che, nonostante l'assenza dei suoi tifosi, sta sciorinando un ottimo hockey sul ghiaccio amico. Venerdì contro l'ostico Losanna (una delle squadre più pericolose del campionato) e ieri contro il Rapperswil i bianconeri hanno ottenuto cinque punti, frutto di due prestazioni convincenti. Di tutt'altra sostanza rispetto ai successi precedenti contro gli stessi Lakers e il Berna, nei quali la squadra di Pelletier aveva sì vinto ma palesando qualche lacuna di troppo. Certo, in un campionato del genere, non sempre è facile trovare un ritmo di crociera regolare. Sono davvero tante le variabili, così come gli imprevisti sempre dietro l'angolo. Con questa affermazione i sottocenerini, che torneranno in pista domani a Friborgo, sono saliti al quinto posto a quota 47 punti.

Tra i singoli non si può non nominare Tim Heed, passato nel giro di due giorni dalle stalle alle stelle. Dall'errore macroscopico commesso venerdì, andato a favorire il gol dell'1-3 vodese di Bertschy, alla doppietta messa a segno ieri. Fa inoltre piacere come la lista dei marcatori sia... variegata. Tolta la già citata doppietta dello svedese, le altre reti portano firme diverse: Haussener, Zangger, Boedker, Fazzini. Suri, Bürgler e Arcobello.

Ricordiamo infine che l'Ambrì non è sceso in pista in quanto confinato in quarantena fino al 7 febbraio.

Ti-press (Alessandro Crinari)